No tomes decisiones antes de ver tu horóscopo del 16 de noviembre

Aries

Tu imaginación se encuentra muy elevada, como tu percepción extra sensorial y tu intuición. Si tienes inclinaciones artísticas, podrías sentir especial inspiración hoy para comenzar nuevos proyectos. Los resultados podrían sorprendertes e impresionar a todos los que los vean. La configuración planetaria implica un lado práctico en tu inspiración que pueden ayudarte a conseguir el éxito. ¡Aprovéchalo al máximo!

Tauro

Tus sentimientos hoy estarán en un gran viaje - empujándote a los confines de la Tierra. Algo te llama para que expandas tu mente y pienses en las posibilidades de que hagas un viaje largo pronto. Descubrirás que un amigo cercano o tu pareja de alguna manera está relacionado con esto debido a la orientación del día. Cuéntense las fantasías más locas de cada uno, y juntos descubrirán que la realización de sus sueños no está lejos de convertirse en realidad.

Géminis

Hoy conéctate con los demás en proyectos creativos. Dos cabezas piensan más que una. Descubrirás que existen otras personas que sienten de una manera parecida a la tuya. Trabaja para realizar una exposición que sea significativa en el tema y resuene en los corazones de todos aquellos que entren en contacto con la misma. La alineación astral de hoy conectará tus emociones con una tendencia transformadora de tu vida.

Cáncer

Existe alguien cercano a ti que ansía acercarse más. Posiblemente, esta persona tiene temor de arruinar algo bueno, por lo tanto tiene miedo de hacer el próximo movimiento. La orientación de este día le dará a tus poderosas emociones seguridad. Haz un movimiento para estar un paso más cerca de esta persona. Descubrirás que se correrá el velo y una cantidad importante de pasión que ni imaginabas se liberará.

Leo

Un comentario improvisado por un extraño desencadenará algo dentro de ti. Puede que sea que existe mucha energía haciendo ruido que se mantiene justo bajo la superficie. El menor recordatorio de este trastorno traerá un fuerte exabrupto en una situación casual. Examina este aspecto oculto de tu ser y busca la raíz de estas emociones fuertes. La energía astral de hoy intensificará todo tu día.

Virgo

Hoy la comunicación es el aspecto más importante del día. Mucha de la concentración de tu atención estará puesta en ti y es posible que de alguna manera se te ponga en juicio. Trata de no quebrarte bajo las presiones. Sé tú mismo/a. La alineación celestial de hoy tendrá efectos transformadores en tus emociones y puntos de vista generales de la vida. Los vecinos y conocidos de ocasión jugarán un papel importante en tu día.

Libra

Tu carrera y vida profesional estarán en el centro hoy gracias a la energía astral del día. Deberás considerar qué papel juegan los recursos y creencias de las demás personas. Existe una transformación considerable en este terreno de tu vida y deberás mantenerte definitivamente consiente en cómo este cambio gradual tendrá efecto en todos los aspectos de tu naturaleza.

Escorpión

Muchos de tus temas relacionados con la salud estarán en el centro de atención gracias a la orientación de este día. Descubrirás que la actividad en tu hogar y en la vida familiar tendrán un enorme efecto en tu salud mental y espiritual. Asegúrate de tomarte un receso y de demostrarle a los demás cómo te sientes si es éste realmente tu caso. Existe una gran transformación en tu hogar en este momento y descubrirás que saldrá a la luz por tus emociones de este día.

Sagitario

Hoy cómprate una alcancía y comienza a guardar dinero. Si pones un dólar todos los días, habrás ahorrado lo suficiente hacia fin de mes para comprarte algo especial. Lustra tus zapatos, encera tu auto, impermeabiliza tu piso. En resumen, cuida tus pertenencias. El mantenimiento apropiado de tu entorno físico te dará una mayor sensación de seguridad y propiedad. La energía celestial de hoy te ayudará a darle a tu naturaleza interior un impulso de energía poderoso.

Capricornio

Esta noche te llevarás a casa muchos papeles del trabajo que necesitan atención inmediata. También es posible que las personas que conozcas de tu trabajo vengan a tu casa, quizás para trabajar, quizás para sociabilizar un poco. De cualquier manera, ¡habrá conversaciones interesantes! La alineación planetaria implica el intercambio de muchas ideas estimulantes dentro de tu propia casa.

Acuario

La configuración planetaria en juego hará que tu mente funcione a mil por hora - quizás tratando de llevar demasiadas ideas a tu mente de golpe. Podrías cuestionarte sobre posibles oportunidades comerciales, o si un nuevo curso de estudio es el correcto para ti. Toma nota de tus ideas para no olvidártelas. Aparecerán nuevos amigos a través de tu trabajo. Disfruta tu día

Piscis

Algunas comunicaciones serias con un socio - ya sea comercial o sentimental - podrían conducir a una nueva claridad e ideas frescas sobre cómo enfocar las dificultades que se te crucen en el camino. Este es un gran día para discutir nuevas sociedades comerciales, o hacer marchar el papeleo de trabajo. También habrá muchas cartas y llamadas telefónicas. La energía celestial en juego implica que se logrará mucho en muy poco tiempo.