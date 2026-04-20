Host Group resalta importancia de la logística en organización de eventos

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La firma Host Group resaltó la importancia de la logística y organización, como soporte ideal en la planificación de eventos.

Carolina Tejada, CEO de Host Group, formó parte de la plataforma Feria de Bodas realizada por Ferretería Ochoa en esta ciudad, donde participaron suplidores y planificadores de eventos, especialmente para bodas.

En su disertación, titulada “Logística y Organización: cuando la perfección existe”, Tejada explicó que la logística va de la mano con los planificadores, pero enfocados en un trabajo, personalizado, especial y único, como “una extensión invisible”, de los anfitriones.

Según Carolina Tejada la logística forma parte fundamental de la planificación, y aporta de manera integral, al éxito de las actividades.

Dijo que cada en evento y muy en especial las bodas, son actividades trascendentales y soñadas por toda la familia y donde normalmente se realizan grandes inversiones, pero que cualquier mínimo detalle, no asumido con esmero y entrega, puede impedir el resultado final deseado.

“Acompañamos a novios en sesión de fotos previas, ensayos, coordinación vestuarios, asistencia en “getting ready”, tiempo de salida de las damas, organización de fotos, preparación ceremonia religiosa o civil, agilización de que cada detalle programado salga a tiempo, hidratación entre otros detalles e imprevistos que puedan surgir. Nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con los protagonistas y nos enfocamos en que sea un evento que recuerden toda su vida, que lo disfruten y que sea memorable e inolvidable” dijo Tejada.

Host Group fue fundado en el 2012 de manera formal, y aunque su fuerte es bodas, también laboran en actividades corporativas, artísticas, políticas, deportivas, empresariales, entre otras.

Al cierre, fueron presentados varios testimonios de anfitriones, novios, quienes valoraron la pasión del equipo de trabajo de Host Group.