Hoy se conmemora 169 aniversario de la Batalla de Sabana Larga; conoce un poco sobre su historia

Un día como hoy 24 de enero pero del año 1856 en Sabana Larga, provincia Dajabón, tropas dominicanas del Ejército del Norte, dirigidas por el general de división Juan Luis Franco Bidó, derrotaron a una fuerza del Ejército haitiano al mando del emperador haitiano Faustino Soulouque.

Después de la independencia nacional en 1844, esta batalla fue uno de los enfrentamientos armados más decisivos entre dominicanos y haitianos. En una jornada épica, que marcó el fin de doce años de incertidumbre y guerra, asegurando de manera definitiva la soberanía de la joven República Dominicana.

Pese a que las fuerzas dominicanas, estaban en desventaja por la inferioridad numérica se enfrentaron a un numeroso ejército haitiano, los dominicanos aprovecharon el conocimiento del terreno, la disciplina militar y una estrategia efectiva para resistir y derrotar al enemigo y figuras como el General Fernando Valerio y el Coronel José Desiderio Valverde, cuyos macheteros y artilleros fueron piezas clave para romper las filas invasoras.

Consecuencias históricas

Con esta victoria en Sabana Larga, se cierra el ciclo de campañas militares iniciado en 1844. Las principales consecuencias de este triunfo son:

Cese total de las invasiones: Esta fue la última gran incursión haitiana en territorio dominicano.

La independencia dominicana queda asegurada definitivamente

Caída del Imperio: El fracaso de Soulouque en esta batalla debilitó su régimen en Haití, llevando eventualmente a su caída.