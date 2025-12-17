Hoy en la historia. Muere Ángel María Liz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ángel María Liz Núñez fue un abogado dominicano. Nació en Santiago de los caballeros, el 21 de julio de 1890.

En 1914 tomó las armas junto a un grupo de jóvenes de Santiago para defender la ciudad del cerco militar.

Por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo estuvo en prisión 12 años.

Al caer la dictadura fue Secretario de Estado de Justicia y presidente de la Junta Central Electoral cargo que ocupó desde 1963 hasta el momento de su muerte el 17 de diciembre del 1973.

Tal día como hoy

1500. Cristóbal Colón es recibido por los Reyes Católicos, tras regresar encadenado desde la isla La Española.

1531. En Roma, el papa Clemente VII, a petición del rey João III, autoriza el establecimiento de la inquisición en Portugal.

1771. Puerto Rico. En San Juan se expide el decreto para constituir y establecer a Cabo Rojo como municipio de Puerto Rico.

1777. Francia. Nace François Marius Granet, pintor francés de estilo neoclásico.

1917. Estados Unidos promulga la Ley seca.

1941. Segunda Guerra Mundial, las fuerzas imperiales de Japón aterrizan en el norte de Borneo.