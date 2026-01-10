Hoy en la historia. Muere Ezequiel Zamora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ezequiel Zamora fue un militar y político venezolano, uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal.

Nació en Cúa, Miranda, Venezuela, el 1 de febrero de 1817.

Se sumó al descontento de los esclavos a grito de “Tierra y Hombres Libres”.

El 7 de septiembre de 1846, efectuó el levantamiento de los campesinos. Llamó hacer la guerra a los godos para una distribución equitativa de las tierras.

Organizó, lideró y triunfó en la Batalla de Santa Inés.

Murió en San Carlos, Cojedes, Venezuela, el 10 de enero de 1860.

Tal día como hoy

49 a. C.. Julio César cruza el río Rubicón, marcando el inicio de la segunda guerra civil de la República romana.

1072. En Sicilia, el normando Roberto Guiscardo conquista Palermo.

1503. España. En Sevilla se crea de la “Casa de Contratación de Indias”, destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América.

1747. Suiza. Nace Abraham Louis Breguet, fue un famoso inventor suizo, conocido por su trabajo en relojería.

1840. En Londres comienza el sistema de correos Penny Post.

1916. En el marco de la Primera Guerra Mundial, Rusia derrota al Imperio otomano en la ofensiva de Erzurum.