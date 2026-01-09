Muere a los 93 años el actor de Broadway John Cunningham

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El actor John Cunningham, que participó en numerosas producciones originales de Broadway como 'Cabaret', y como secundario en películas como 'Mystic Pizza' o 'Dead Poets Society' ha fallecido a los 93 años de edad en su casa de Nueva York, informó su familia.

Durante casi 70 años de carrera, Cunningham actuó en numerosas obras de Broadway con papeles como Nikos en 'Zorba', Clifford Bradshaw en 'Cabaret', Nicholas Pym en 'The Sisters Rosensweig', John Adams en '1776' y el capitán E.J. Smith en 'Titanic.

"Mi mayor placer es intentar mejorar. Así que mi ritual es tomarme un tiempo para mí mismo, repasar lo que ha sucedido, prepararme para que la inspiración me llegue en el momento en el escenario. Estar preparado para estar vivo", dijo en una entrevista con Playbill en 1997.

En el cine, Cunningham tuvo papeles secundarios en películas como 'Mystic Pizza' y 'Dead Poets Society'. Su trabajo en televisión incluye también apariciones en ´Law and Order', '30 Rock' y 'The Good Wife.