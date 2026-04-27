Hoy en la historia. Muere Fernando de Magallanes

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Fernando de Magallanes, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués. Nació en Sabrosa, región Norte, Portugal, el 4 de febrero de 1480.

Al servicio de Carlos I, descubrió el canal natural que hoy lleva el nombre de Estrecho de Magallanes. Fue el primer europeo en navegar desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico.

Inició la expedición que, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, logró hacer la primera circunnavegación de la Tierra en 1522.

Murió en la isla Filipina de Mactán, el 27 de abril de 1521.

Tal día como hoy

1521. Filipinas, en Mactán , el navegante español Fernando de Magallanes es asesinado por los aborígenes liderados por Lapu-Lapu.

1522. En la batalla de Bicocca, las fuerzas combinadas del Reino de España y los Estados Papales derrotan al ejército francés y veneciano.

1848. En Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud.

1857. Noruega. Nace Theodor Kittelsen, pintor y ilustrador noruego, famoso por sus pinturas inspiradas en la naturaleza.

1861. Estados Unidos. En Washington el presidente Abraham Lincoln suspende las solicitudes de hábeas corpus.

1950. Gran Bretaña reconoce al Estado de Israel.