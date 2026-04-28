“Despacito” supera los 9 mil millones de reproducciones en YouTube

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El video de “Despacito” de Luis Fonsi con Daddy Yankee rompió un récord más al convertirse en alcanzar los 9,000 millones de reproducciones en YouTube.

"9 años 🤝 9 mil millones de visitas. Felicidades @luisfonsi @daddyyankee por Despacito, el vídeo musical más visto 🏆", publicó Luis Fonsi en su cuenta de Instagram.

“Despacito”, cuyo video fue publicado en YouTube el 12 d enero de 2017, fue la canción más escuchada por streaming también en el 2019. y se impuso en las listas de popularidad del mundo.

Parece que los fans todavía no la han superado.

“Despacito” tuvo hasta 25,7 millones de visitas en un solo día, según datos de YouTube.

“Despacito” fue el primer video en la historia de YouTube en alcanzar los 3.000, 4.000 y 5.000 millones de visitas.

“Despacito”, compuesta por Fonsi, Erika Ender y Yankee, fue galardonada en 2017 con el Latin Grammy a canción y grabación del año, así como mejor fusión/interpretación urbana por su remix con Justin Bieber, y a mejor video musical versión corta.