Hoy en la historia. Nace Guillermo Marconi

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1874

Nace Guillermo Marconi

Italia. Guillermo Marconi fue un físico e inventor italiano. Nació en Bolonia, Italia, el 25 de abril de 1874. En 1886 logró trasmitir el primer mensaje radiotelegráfico. En 1890 inventó un aparato con el que consiguió enviar señales mediante una antena direccional. En 1899 logró la comunicación entre Inglaterra y Francia a través del canal de la Mancha, y en 1901 estableció comunicación telegráfica entre Europa y América. En 1909 le concedieron el premio Nobel de Física. Murió en Roma, Italia, el 20 de julio de 1937.

Tal día como hoy

1327

Se firma la paz entre la República de Pisa (península itálica) y el Reino de Aragón (península ibérica).

1507

Se publica la obra 'Cosmographiae Introductio', de Gaultier Lud, en la que, por primera vez, se propone dar el nombre de América a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón.

1599

Inglaterra. Nace Oliver Cromwell, fue un líder político, militar y dictador inglés, considerado ampliamente como una de las figuras más importantes de la historia británica.

1859

En Egipto. Comienza la construcción del Canal de Suez.

1898

Estados Unidos declara la guerra a España tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana.