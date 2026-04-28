Intec y UNESCO capacitan a periodistas en innovación digital y ética ante crisis climática

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El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en colaboración con la UNESCO, culminó el diplomado “Innovación Digital y el Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial”, una iniciativa académica orientada a fortalecer las competencias del periodismo contemporáneo frente a los desafíos de la era digital.

El programa, que impactó a 30 líderes del ecosistema mediático nacional —entre directores, editores y periodistas—, tuvo como objetivo consolidar un entorno informativo más resiliente, transparente y preparado para enfrentar escenarios complejos como emergencias, crisis climática y la creciente desinformación.

Durante cuatro talleres desarrollados entre el 15 de enero y el 15 de abril de 2026, en modalidad híbrida, los participantes adquirieron conocimientos en el uso estratégico de herramientas basadas en inteligencia artificial, así como en verificación de información, monitoreo digital y automatización de procesos con enfoque ético.

Los facilitadores, especialistas en inteligencia artificial aplicada y gestión de riesgo, guiaron a los comunicadores en el desarrollo de habilidades clave para garantizar una cobertura periodística rigurosa, oportuna y responsable. Como resultado, los participantes adquirieron conocimientos para estar más preparados para contextualizar información en situaciones de crisis y producir contenidos que contribuyan a la toma de decisiones informadas.

Durante el acto de clausura, la decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, Dalul Ordehi, destacó la relevancia del programa en el contexto actual y subrayó la necesidad de un uso ético de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico.

“Hablar de inteligencia artificial no puede limitarse solo a sus beneficios técnicos o a su potencial innovador. Es imprescindible detenernos en el uso responsable de estas herramientas, especialmente en manos de quienes tienen la misión de informar”, sostuvo.

Ordehi enfatizó tres principios fundamentales para el uso de estas tecnologías, “la veracidad, porque ninguna herramienta tecnológica puede sustituir el rigor periodístico; la transparencia, para que las audiencias sepan cuándo un contenido ha sido asistido por inteligencia artificial; y la ética, que debe garantizar el respeto a la dignidad humana y una comunicación responsable”.

Franklin Tejeda, asistente de Programa para la UNESCO de República Dominicana, destacó el valor estratégico de esta formación ante la crisis climática que afecta al mundo y en especial a República Dominicana por tratarse de un país insular. “En este contexto, la información no se convierte en un artículo más del día a día, ni en un artículo de lujo, sino que es un chaleco salvavidas”.

Asimismo, se resaltó el papel de la inteligencia artificial como aliada del periodismo. “Las herramientas digitales permiten la detección temprana de amenazas, funcionan como un antídoto contra la desinformación en emergencias y facilitan traducir la ciencia compleja en narrativas comprensibles para la ciudadanía”.

La UNESCO también reiteró su compromiso con el fortalecimiento de capacidades en la región, promoviendo el uso ético de la inteligencia artificial y el desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a información confiable, especialmente en contextos de emergencia.

En representación de los participantes, el periodista Fernando Quiroz Mora, director del medio digital “Aplatanao News”, ofreció palabras de agradecimiento, en las que resaltó la importancia de la formación.

“Esta experiencia ha sido profundamente enriquecedora. Nos permitió aprender, pero también desaprender; actualizar conocimientos y entender que hoy, más que nunca, necesitamos romper con la cultura análoga para responder con mayor eficacia a los desafíos actuales”.

Quiroz Mora también subrayó la importancia de lo aprendido en el contexto de recientes fenómenos climáticos, al señalar que, comunicar con responsabilidad también es una forma de proteger a la población.

El programa fomentó además el intercambio de experiencias entre colegas de distintos medios y generaciones lo que permitió tener una visión colectiva del ejercicio periodístico en tiempos de transformación digital.

“Hoy salimos de aquí no solo con nuevas herramientas, sino con un compromiso: aplicar lo aprendido, elevar nuestras prácticas y replicar este conocimiento”, concluyó Quiroz Mora.