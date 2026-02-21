Hoy en la historia. Muere Malcom X

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere Malcom X

Estados Unidos. Malcolm Little, conocido como Malcolm X, fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925. Fue un líder defensor de los derechos de los afroamericanos. Fundó la Organización de la Unidad Afroamericana. Luchó contra el racismo y proclamó su “nacionalismo negro”.

Fue asesinado, en Nueva York, en medio de una reunión multitudinaria de la Organización de la Unidad Afro-Americana, el 21 de febrero de 1965.

Tal día como hoy

1521

En España, el ejército comunero al mando de Juan de Padilla asedia la ciudad de Torrelobatón y su castillo.

1613

En Rusia, Miguel I es elegido zar por el parlamento, con lo cual se inicia la dinastía de los Románov.

1848

Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento político y económico de gran influencia en el movimiento revolucionario.

1861

Cuba. Nace Alfredo Zayas y Alfonso, poeta y político cubano.

1905

Comienza la batalla de Mukden entre rusos y japoneses.

1916

En Francia -en el marco de la Primera Guerra Mundial- comienza la Batalla de Verdún.