Efemérides
Hoy en la historia. Muere Malcom X
Fue un líder defensor de los derechos de los afroamericanos. Fundó la Organización de la Unidad Afroamericana. Luchó contra el racismo y proclamó su “nacionalismo negro”.
Muere Malcom X
Estados Unidos. Malcolm Little, conocido como Malcolm X, fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925. Fue un líder defensor de los derechos de los afroamericanos. Fundó la Organización de la Unidad Afroamericana. Luchó contra el racismo y proclamó su “nacionalismo negro”.
Fue asesinado, en Nueva York, en medio de una reunión multitudinaria de la Organización de la Unidad Afro-Americana, el 21 de febrero de 1965.
Vivir
Hoy en la historia. Muere Klas Arnoldson
Hoy
Tal día como hoy
1521
En España, el ejército comunero al mando de Juan de Padilla asedia la ciudad de Torrelobatón y su castillo.
1613
En Rusia, Miguel I es elegido zar por el parlamento, con lo cual se inicia la dinastía de los Románov.
1848
Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento político y económico de gran influencia en el movimiento revolucionario.
1861
Cuba. Nace Alfredo Zayas y Alfonso, poeta y político cubano.
1905
Comienza la batalla de Mukden entre rusos y japoneses.
1916
En Francia -en el marco de la Primera Guerra Mundial- comienza la Batalla de Verdún.