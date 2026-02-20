Hoy en la historia. Muere Klas Arnoldson

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere Klas Arnoldson

Suecia. Klas Pontus Arnoldson fue un político y pacifista sueco que abogó por la neutralidad de los países escandinavos. Nació en Gotemburgo, Suecia, el 27 de octubre de 1844. Defendió la neutralidad de los países escandinavos. En 1883 fue uno de los fundadores de la “Sociedad Sueca por la Paz y el Arbitraje”. Fue mediador en el conflicto de la separación entre Noruega y Suecia, enfocó sus esfuerzos para evitar la guerra con Noruega. En 1908 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Murió en Estocolmo, Suecia, el 20 de febrero de 1916.

Tal día como hoy

1472

Noruega le entrega a Escocia las Islas Shetland y las Órcadas como pago de una dote.

1524

en España, el rey Carlos I ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur (Océano Pacífico) con el Mar del Norte (Océano Atlántico) por el istmo de Panamá.

1790

En el Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo II de Austria es elegido como nuevo emperador.

1819

Suiza. Nace Alfred Escher, político, industrial y pionero suizo de los ferrocarriles.

1859

En Venezuela, la Toma del Cuartel de Coro por el comandante Tirso Salaverría desencadena la Guerra Federal.

1944

Estados Unidos invade la isla Eniwetok.