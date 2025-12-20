Hoy en la historia. Muere René del Risco Bermúdez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

René del Risco Bermúdez fue un poeta, narrador y publicista dominicano.

Es considerado el escritor más representativo de la promoción de la posguerra. Nació el 9 de mayo de 1937, en San Pedro de Macorís. Incursionó en la literatura destacándose como poeta y cuentista.

Fundó junto con otros escritores el grupo literario “El Puño”. Sus obras más conocidas son el poemario “El viento frío” y los cuentos “Ahora que vuelvo Tom”.

Murió en un accidente automovilístico, en Santo Domingo, el 20 de diciembre de 1972.

Tal día como hoy

1492. En el mar Caribe, los barcos del almirante Cristóbal Colón se alejan de las costas cubanas en su primer viaje.

1494. Los Reyes Católicos dictan el fuero para Las Palmas, capital del archipiélago canario.

1603. Llega a Chile el español Hernando Talavera Gallegos como teniente gobernador del reino de Chile; después sería "oidor" de la Real Audiencia y más tarde gobernador interino.

1841. Francia. Nace Ferdinand Buisson, pedagogo francés, premio nobel de la paz en 1927.

1917. Unión Soviética. En Moscú se funda la Cheka, la primera policía secreta soviética.

1928. Hubert Wilkins realiza el primer vuelo sobre la Antártida.