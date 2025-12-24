hoy en la historia. Muere Vasco da Gana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vasco da Gama fue un navegante y explorador portugués. Nació en Sines, Portugal en 1469. En 1497-99 abrió la ruta marítima que unía Europa con Asia bordeando el sur de África, con lo que puso las bases para la construcción del Imperio portugués en Oriente, enriqueció a su país, debilitó la presencia musulmana en el océano Índico y desplazó las rutas comerciales del Mediterráneo hacia el Atlántico. Fue gobernador de la India portuguesa con el título de virrey. Murió en Cochín, India, el 24 de diciembre de 1524.

Tal día como hoy

1536

El conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en el actual territorio de Colombia.

1752

Se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite.

1777

El capitán inglés James Cook descubre la isla Kiritimati en el Océano Pacífico, conocida como Christmas.

1809

Estados Unidos. Nace Kit Carson, explorador y residente fronterizo estadounidense.

1814

Inglaterra y los Estados Unidos firman en Gante un tratado que termina con la Guerra anglo-estadounidense.

1879

En Cuba queda abolida por decreto la esclavitud.