Un día como hoy
hoy en la historia. Muere Vasco da Gana
Vasco da Gama fue un navegante y explorador portugués. Nació en Sines, Portugal en 1469. En 1497-99 abrió la ruta marítima que unía Europa con Asia bordeando el sur de África, con lo que puso las bases para la construcción del Imperio portugués en Oriente, enriqueció a su país, debilitó la presencia musulmana en el océano Índico y desplazó las rutas comerciales del Mediterráneo hacia el Atlántico. Fue gobernador de la India portuguesa con el título de virrey. Murió en Cochín, India, el 24 de diciembre de 1524.
Tal día como hoy
1536
El conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en el actual territorio de Colombia.
1752
Se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite.
1777
El capitán inglés James Cook descubre la isla Kiritimati en el Océano Pacífico, conocida como Christmas.
1809
Estados Unidos. Nace Kit Carson, explorador y residente fronterizo estadounidense.
1814
Inglaterra y los Estados Unidos firman en Gante un tratado que termina con la Guerra anglo-estadounidense.
1879
En Cuba queda abolida por decreto la esclavitud.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Niels Kaj Jerne
Hoy