Hoy en la historia. Nace Aretha Franklin

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Nace Aretha Franklin

Estados Unidos. Aretha Louise Franklin fue una cantante de soul, R&B y gospel. Nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1942. Apodada “La Reina del Soul”, se inició en la música cantando gospel. A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella femenina del soul. En 1987, fue en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.

Durante su carrera obtuvo 18 Premios Grammy. Murió en Detroit, Míchigan, Estados Unidos, el 16 de agosto de 2018.

Tal día como hoy

1409

Italia. En Pisa se inicia el Concilio de Pisa, cuyo objetivo es resolver la complicada situación de contar con dos papas al mismo tiempo.

1584

El capitán Pedro Sarmiento establece la colonia de Rey Don Felipe en el Estrecho de Magallanes.

1789

En España, el rey Carlos IV nombra a Francisco de Goya pintor de cámara.

1808

España. Nace José de Espronceda, poeta romántico español.

1814

Venezuela. En San Mateo los patriotas venezolanos vencen al ejército español.

1901

Inglaterra. En Mánchester se presenta el primer motor diésel de dos tiempos.