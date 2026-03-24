Hoy en la historia. Muere Juan Lockward

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2006

Muere Juan Lockward

República Dominicana. Juan Lockward Stamers fue un compositor dominicano, llamado “El Mago de la Media Voz”. Nació en Puerto Plata, el 24 de junio de 1915. Considerado uno de los más grandes compositores del país por la riqueza de sus letras. Tuvo en 1934 sus primeras actuaciones públicas en Puerto Rico.

Pintó musicalmente la geografía nacional con versos y melodías como “Guitarra Bohemia”, “Dilema”, “Santiago”, “Puerto Plata”, “Poza del Castillo”. Murió en Santo Domingo, el 24 de marzo del 2006.

Tal día como hoy

1603

Jacobo VI accede al trono de Inglaterra e Irlanda dándose así la Unión de las Coronas.

1814

En España, Fernando VII entra para hacerse cargo del Gobierno tras la guerra de la Independencia española.

1854

En la República de Venezuela se abole la esclavitud.

1879

Bolivia y Chile se enfrentan en la guerra del Pacífico.

1886

Estados Unidos. Nace Edward Weston, fotógrafo estadounidense.

1976

En Argentina, un golpe militar encabezado general Jorge Rafael Videla derroca a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación.