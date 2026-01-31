Hoy en la historia. Nace Atahualpa Yupanqui

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1908

Nace Atahualpa Yupanqui

Argentina. Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido como Atahualpa Yupanqui fue un cantautor y poeta argentino. Nació en Partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908. En la década de 1940 conoció el éxito como poeta renovador de la música folclórica argentina.

En el 1948 se exilió en París desde donde inició su carrera internacional. Es autor de 1,500 canciones, muchas de las cuales son una crítica a las condiciones sociales de América Latina. Murió en Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992.

Tal día como hoy

1504

Francia cede el Reino de Nápoles (en la actual Italia) a la Corona de Aragón.

1813

En las Provincias Unidas del Río de la Plata, se inaugura la Asamblea del Año XIII.

1824

En México, se crea el estado libre de Tabasco, siendo el estado número 13 de la República Federal.

1881

Estados Unidos. Nace Irving Langmuir, químico estadounidense. Premio Nobel de Química en 1932 “por sus investigaciones en la química de superficie”.

1917

Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo.

1918

Primera Guerra Mundial- ataque aéreo alemán a París.