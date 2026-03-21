Hoy en la historia. Nace Benito Juárez

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1806

Nace Benito Juárez

México. Benito Pablo Juárez García fue un abogado y político mexicano, de origen indígena zapoteca. Se le conoce como “Benemérito de las Américas”. Nació el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, México. Fue gobernador de Oaxaca, diputado al Congreso del Estado y Ministro de Justicia e Instrucción. En 1858 se convirtió en presidente de México. Lideró la resistencia y derrotó al emperador Maximiliano I. En 1867 fue reelecto presidente. Murió en Ciudad de México, el 18 de julio de 1872.

Tal día como hoy

1534

El conquistador español Pedro de Mendoza es designado «adelantado» del Río de la Plata.

1788

En los Estados Unidos, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans.

1801

Egipto. Cerca de las ruinas de Nicópolis los ejércitos británico y francés libran la batalla de Alejandría.

1836

España. Nace Jesús de Monasteri, violinista español. El mayor representante de la escuela violinística española.

1847

El capitán general Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala.

1919

En Hungría se proclama la República Soviética Húngara.