Efemérides
Hoy en la historia. Nace Benito Juárez
En 1858 se convirtió en presidente de México. Lideró la resistencia y derrotó al emperador Maximiliano I.
1806
Nace Benito Juárez
México. Benito Pablo Juárez García fue un abogado y político mexicano, de origen indígena zapoteca. Se le conoce como “Benemérito de las Américas”. Nació el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, México. Fue gobernador de Oaxaca, diputado al Congreso del Estado y Ministro de Justicia e Instrucción. En 1858 se convirtió en presidente de México. Lideró la resistencia y derrotó al emperador Maximiliano I. En 1867 fue reelecto presidente. Murió en Ciudad de México, el 18 de julio de 1872.
Tal día como hoy
1534
El conquistador español Pedro de Mendoza es designado «adelantado» del Río de la Plata.
1788
En los Estados Unidos, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans.
1801
Egipto. Cerca de las ruinas de Nicópolis los ejércitos británico y francés libran la batalla de Alejandría.
1836
España. Nace Jesús de Monasteri, violinista español. El mayor representante de la escuela violinística española.
1847
El capitán general Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala.
1919
En Hungría se proclama la República Soviética Húngara.