Efemérides
Hoy en la historia. Nace Sócrates Nolasco
Se destacó como autor de obras de ficción, principalmente cuentos. Sus Cuentos Cimarrones son el mejor legado que ha dejado a la posteridad
1884
Nace Sócrates Nolasco
República Dominicana. Arístides Sócrates Henríquez Nolasco fue un narrador, ensayista e historiador dominicano. Uno de los máximos cultores del relato criollista de mediados del siglo XX. Nació en la antigua villa de Petit-Trou, hoy Enriquillo, provincia Barahona, el 20 de marzo de 1884. Se destacó como autor de obras de ficción, principalmente cuentos. Sus Cuentos Cimarrones son el mejor legado que ha dejado a la posteridad. Murió en Santo Domingo, el 2 de julio de 1980.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Túpac Amaru II
Hoy
Tal día como hoy
1565
Felipe II, rey de España, encarga a Pedro Menéndez de Avilés la conquista y conversión a la fe católica de los indígenas de las provincias de la Florida.
1786
Fundación de la Academia Sueca por el rey Gustavo III.
1807
En Egipto, los británicos se apoderan de Alejandría, tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto.
1856
Estados Unidos. Nace Frederick Winslow Taylor, ingeniero y economista estadounidense.
1873
La Asamblea Nacional republicana de España aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico.
1907
Marruecos. Oudjda es ocupada por las tropas francesas.