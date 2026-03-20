Hoy en la historia. Nace Sócrates Nolasco

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1884

Nace Sócrates Nolasco

República Dominicana. Arístides Sócrates Henríquez Nolasco fue un narrador, ensayista e historiador dominicano. Uno de los máximos cultores del relato criollista de mediados del siglo XX. Nació en la antigua villa de Petit-Trou, hoy Enriquillo, provincia Barahona, el 20 de marzo de 1884. Se destacó como autor de obras de ficción, principalmente cuentos. Sus Cuentos Cimarrones son el mejor legado que ha dejado a la posteridad. Murió en Santo Domingo, el 2 de julio de 1980.

Tal día como hoy

1565

Felipe II, rey de España, encarga a Pedro Menéndez de Avilés la conquista y conversión a la fe católica de los indígenas de las provincias de la Florida.

1786

Fundación de la Academia Sueca por el rey Gustavo III.

1807

En Egipto, los británicos se apoderan de Alejandría, tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto.

1856

Estados Unidos. Nace Frederick Winslow Taylor, ingeniero y economista estadounidense.

1873

La Asamblea Nacional republicana de España aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico.

1907

Marruecos. Oudjda es ocupada por las tropas francesas.