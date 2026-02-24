Hoy en la historia. Nace Carlos I de España

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nace Carlos I de España

Gante. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado “el César”, nació en Prinsenhof, Gante, Condado de Flandes, Sacro Imperio Romano Germánico, el 24 de febrero de 1500. Combatió contra el rey de Francia, Francisco I, a quien venció en Pavia. Durante su reinado, la expedición de Fernando Magallanes, dio por primera vez la vuelta al mundo; Hernán Cortes conquisto México y Francisco Pizarro y Almagro el Perú.

Murió en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, España, el 21 de septiembre de 1558.

Tal día como hoy

1524

El papa Clemente VII concede a la Inquisición de Aragón poder jurisdiccional sobre la sodomía, conlleve o no herejía.

1582

El calendario gregoriano es instaurado por el papa Gregorio XIII para sustituir al juliano en los países con influencia católica.

1891

En Brasil se promulga una Constitución federal.

1898

Imperio alemán. Nace Kurt Tank, fue un notable ingeniero aeronáutico y piloto de pruebas alemán.

1905

En la cordillera de los Alpes se abre el túnel del Simplón, que une Italia y Suiza.

1946

El coronel Juan Domingo Perón gana las presidenciales en Argentina.