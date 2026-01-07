Hoy en la historia. Nace Domingo Moreno Jimenes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Domingo Moreno Jimenes fue un escritor, poeta y educador dominicano.

Nació en Santiago de los Caballeros, el 7 de enero de 1894. En el 1929 fundó la revista “El Día Estético”.

Creo, junto a Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla, la corriente poética llamada “Postumismo”.

Además participó en la formación del grupo La Poesía Sorprendida. Su obra presenta a un poeta intuitivo, con graves preocupaciones sobre la existencia del hombre.

Murió en santo Domingo, el 23 de septiembre de 1986.

Tal día como hoy

1610. En Italia, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio, son las lunas galileanas.

1782. En los Estados Unidos se abre el primer banco estadounidense, el Banco de América del Norte.

1785. Primera travesía del estrecho de Calais en globo, por el francés Jean-Pierre Blanchard y el norteamericano John Jeffries.

1827. Reino Unido. Nace Sir Sandford Fleming, ingeniero canadiense, inventor de la Hora Universal Estándar.

1870. En Haití, el pueblo se subleva contra el presidente Silverio Silvané, y lo fusila.

1904. Se establece la señal de auxilio CQD (que dos años después se reemplazará por el SOS).