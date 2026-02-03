Hoy en la historia. Nace Fabio Fiallo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1866

Nace Fabio Fiallo

República Dominicana. Fabio Federico Fiallo Cabral fue un escritor, poeta y político dominicano. Nació en Santo Domingo, el 3 de febrero de 1866. Fundó los periódicos, “El Hogar”, “La Bandera Libre”, “La Campaña” y “Las Noticias”. Colaboró con el “Listín Diario” y “El Lápiz”. Enfrentó a las tropas norteamericanas de 1916. Es el mejor de los poetas eróticos que ha dado República Dominicana.

Fue autor de “Cuentos frágiles” y la novela “Las manzanas de Mefisto”. Murió en La Habana, Cuba, el 28 de agosto de 1942.

Tal día como hoy

1522

España. La ciudad de Toledo se rinde a las tropas de Carlos I durante la Guerra de las Comunidades.

1783

Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos.

1807

Uruguay. En Montevideo comienza una invasión inglesa.

1830

Grecia se independiza del Imperio otomano.

1874

Estados Unidos. Nace Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1917

En el marco de la Gran Guerra, los Estados Unidos de América rompen las relaciones diplomáticas con el Imperio alemán.

1930

Se funda el Partido Comunista de Vietnam.