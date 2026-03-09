Hoy en la historia. Nace Francisco del Rosario Sánchez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nace Francisco del Rosario Sánchez

República Dominicana. Francisco del Rosario Sánchez fue un político y líder independentista dominicano. Es uno de los Padres de la Patria. Nació en Santo Domingo, el 9 de marzo de 1817. Formó parte de la sociedad secreta “La Trinitaria”. Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte, izó la bandera y proclamó la independencia en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844. Se alzó en armas en el Sur. Fue fusilado en el cementerio de San Juan de la Maguana, el 4 de julio de 1861.

Tal día como hoy

141 a. C.

Liu Che, póstumamente conocido como el emperador Wu de Han, asume el trono sobre la dinastía Han de China.

590

Actual Irán. En Persia, Bahram VI es coronado como rey de Imperio sasánida.

1589

Se firma el Tratado de Bytom y Bedzin, que pone fin definitivamente a la primera guerra de sucesión polaca.

1695

España. Nace Martín Sarmiento, religioso, ensayista, escritor y erudito benedictino español perteneciente a la Ilustración.

1815

Francis Ronalds describe el primer reloj a pilas en la revista “Philosophical Magazine”.

1831

En Francia se crea la Legión Extranjera.