Sectores de Monte Plata y Santo Domingo Norte que no tienen luz por avería

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este jueves, a las 4:32 a.m., se registró el disparo de la línea de transmisión 69 kV Dajao – Yamasá - Monte Plata, la cual fue posteriormente declarada en avería.

Como consecuencia de esta situación, se encuentran afectadas las zonas de Sierra Prieta, Yamasá y Monte Plata, así como el Parque Fotovoltaico Monte Plata Solar.

Cabe destacar que las condiciones climatológicas adversas en la zona de influencia de la línea han dificultado la movilidad del personal técnico, limitando el acceso oportuno a los puntos donde se presume se encuentra la avería, lo que ha incidido en los tiempos de localización y diagnóstico de la falla.

La ETED comunicó que sus brigadas se encuentran trabajando de manera continua para identificar la causa de la falla y restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios afectados por los inconvenientes ocasionados, reiterando su compromiso de garantizar un servicio de transmisión estable y eficiente en todo el territorio nacional.