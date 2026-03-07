Efemérides
Hoy en la historia. Muere Cándido Bidó
Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se caracterizaba por reflejar panoramas coloridos en sus obra
2011
Muere Cándido Bidó
República Dominicana. Cándido Bidó fue un destacado pintor dominicano. Nació en Bonao, provincia Monseñor Nouel, 20 de mayo de 1936. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se caracterizaba por reflejar panoramas coloridos en sus obras.
Fundador del Museo Cándido Bidó en la Plaza de la Cultura de Bonao, en 1977 creó una academia de pintura en su ciudad natal para proporcionar educación artística a la comunidad del Cibao. Murió en Santo Domingo, el 7 de marzo de 2011.
321
El emperador romano Constantino declara el domingo («venerable día del Sol») como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío.
1876
En los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci.
1912
Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del polo sur.
1915
Francia. Nace Jacques Chaban-Delmas, político francés. de tendencia gaullista.
1945
Segunda Guerra Mundial los aliados toman el puente de Remagen el último puente sobre el río Rin.
1996
Palestina elige su primer parlamento democráticamente.