Hoy en la historia. Muere Cándido Bidó

2011

Muere Cándido Bidó

República Dominicana. Cándido Bidó fue un destacado pintor dominicano. Nació en Bonao, provincia Monseñor Nouel, 20 de mayo de 1936. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se caracterizaba por reflejar panoramas coloridos en sus obras.

Fundador del Museo Cándido Bidó en la Plaza de la Cultura de Bonao, en 1977 creó una academia de pintura en su ciudad natal para proporcionar educación artística a la comunidad del Cibao. Murió en Santo Domingo, el 7 de marzo de 2011.

Tal día como hoy

321

El emperador romano Constantino declara el domingo («venerable día del Sol») como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío.

1876

En los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci.

1912

Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del polo sur.

1915

Francia. Nace Jacques Chaban-Delmas, político francés. de tendencia gaullista.

1945

Segunda Guerra Mundial los aliados toman el puente de Remagen el último puente sobre el río Rin.

1996

Palestina elige su primer parlamento democráticamente.