Hoy en la historia. Nace Omar Torrijos

1929

Nace Omar Torrijos

Panamá. Omar Torrijos Herrera fue un oficial del ejército y líder de la República de Panamá de 1969 hasta 1981. Nació en Santiago, Panamá, el 13 de febrero de 1929. En 1968 formó parte del golpe militar que derrocó al presidente Arnulfo Arias, convirtiéndose en comandante de la Guardia Nacional, jefe del Gobierno y líder supremo de la Revolución Panameña. En 1972 renegoció el Tratado del Canal de Panamá con el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Murió en un accidente aéreo, en Coclé, Panamá, el 31 de julio de 1981.

Tal día como hoy

1633

En la península itálica, el científico Galileo Galilei llega a Roma para ser juzgado ante la Inquisición católica.

1660

En Suecia, con la ascensión al trono del joven Carlos XI, sus regentes comienzan las negociaciones para poner fin a la Segunda Guerra del Norte.

1668

En Lisboa se firma el Tratado de Lisboa, mediante el cual España reconoce la independencia de Portugal.

1743

Londres. Nace Joseph Banks, naturalista, explorador y botánico británico.

1801

España. En Aranjuez Luciano Bonaparte y Manuel Godoy firman el Convenio de Aranjuez.

1910

En Rumanía se funda el Partido Socialdemócrata.