Hoy en la historia. Nace Charles Darwin

1809

Nace Charles Darwin

Inglaterra. Charles Robert Darwin fue un naturalista, padre de la biología moderna y autor de “El origen de las especies”, donde explica su teoría de la evolución mediante la selección natural y la lucha por la existencia. Nació en Shrewsbury, Inglaterra, 12 de febrero de 1809. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Murió en Down House, Downe, Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882.

Tal día como hoy

1502

Los Reyes Católicos promulgan un edicto que obliga a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país.

1542

En el noreste de América del Sur, la expedición naval de cincuenta hombres al mando de Francisco de Orellana descubre el río Amazonas.

1700

En Europa comienza la Gran uerra del Norte.

1888

España. Nace Clara Campoamor, política republicana española, defensora del voto de la mujer.

1891

Colombia. En Bogotá reabre el periódico “El Espectador”, luego de haber sido suspendido en 1888.

1912

El Gobierno imperial chino reconoce la República.