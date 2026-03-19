Hoy en la historia. Nace Túpac Amaru II

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José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, fue un caudillo indígena líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en América en el siglo XVIII.

Nació en Surimana, Canas, Virreinato del Perú, el 19 de marzo de 1738.

El 4 de noviembre de 1780 encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el Virreinato del Perú.

Decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América.

Fue asesinado en la Plaza de Armas del Cuzco, Virreinato del Perú, el 18 de mayo de 1781.

Tal día como hoy

1563. En Francia se promulga el Edicto de Amboise que pone fin a la primera guerra de religión.

1814. En el marco de la guerra de la Independencia de Chile, tiene lugar el Combate de Quilo entre las tropas de Bernardo O'Higgins y Manuel Barañao.

1844. República Dominicana. En Azua se libra la primera batalla de la independencia; las fuerzas patriotas vencen a las haitianas.

1860. Estados Unidos. Nace William Bryan, político estadounidense.

1944. Segunda Guerra mundial- los alemanes ocupan Hungría.

1949. Aprobada la Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).