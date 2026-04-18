Hoy en la historia. Muere Albert Einstein

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1955

Muere Albert Einstein

Estados Unidos. Albert Einstein fue un físico alemán, nacionalizado estadounidense. Nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. En 1905, publicó “Zur Elektrodinamik Bewegter Korper”, donde establece los principios de la teoría de la “Relatividad Especial”. En la obra “Die Grunlagen der Allgemeinen Relativattsheorie” estableció las bases de su teoría de la Relatividad General y de la gravitación del universo. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física. Murió en Princeton, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955.

Tal día como hoy

1506

En Roma, el papa Julio II coloca la primera piedra de la basílica de San Pedro.

1655

En los Valles Valdenses se inician las matanzas de valdenses que se conocen como las Pascuas piamontesas.

1787

En París. En la Academia de Ciencias de Francia el químico francés Antoine Lavoisier presenta un trabajo sobre la necesidad de la nomenclatura química.

1791

Italia. Nace Octavio Fabricio Mossotti, físico y astrónomo italiano.

1877

Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo.

1897

Guerra greco-turca, los turcos bombardean Arta, sin llegar a conquistarla.