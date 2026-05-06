Hoy en la historia. Nace Maximilien Robespierre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1758

Nace Maximilien Robespierre

Francia. Maximilien Robespierre, fue un abogado, escritor, orador y político francés apodado “el Incorruptible”. Nació en Arrás, Francia, el 6 de mayo de 1758. Fue uno de los líderes de la Revolución Francesa. Tomó parte en la redacción de la Constitución. Diputado, presidente dos veces de la Convención Nacional. Reforzó el régimen del terror e impuso a los franceses el culto del Ser Supremo. Destituido de su cargo por la asamblea y abandonado, fue ejecutado en la guillotina, el 28 de julio de 1794, en París, Francia.

1497

En España, por Real Cédula se declara libre de impuestos el comercio de las Indias americanas.

1527

La ciudad de Roma es saqueada por las tropas hispano-germanas de Carlos I, al mando de Carlos III de Borbón.

1536

En el sur del actual Perú comienza el asedio de Cuzco, en el que las fuerzas del Imperio inca intentan recuperar la ciudad de Cuzco de manos de los invasores españoles.

1714

Alemania. Nace Anton Raaff, tenor alemán.

1789

En París, Jacques Pierre Brissot publica el primer número del periódico ‘Le Patriote français’.

1794

En Haití, Toussaint L'Ouverture lidera una revolución antifrancesa y antiesclavista.