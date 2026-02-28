Edificios de Nueva York se visten de los colores bandera dominicana

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los dominicanos celebraron ayer, viernes, un hito con el primer encendido de 16 edificios icónicos de Nueva York con los colores de su bandera para celebrar el Día de la Independencia de la República Dominicana, un acto llamado a reconocer la presencia y contribución de esta comunidad en la Gran Manzana.

Los quisqueyanos celebraron ayer el 182 aniversario de su independencia desde Nueva York, la ciudad que alberga su mayor población en la diáspora y en la que han destacado por sus aportes a la economía como dueños de variados negocios, educadores, científicos, políticos, o en el sector servicios.

De acuerdo con el consulado, alrededor de un millón viven en esta ciudad en la que han estado presentes desde 1613, cuando el comerciante Juan Rodríguez, que nació en la República Dominicana, se convirtió en el primer habitante no indígena de lo que hoy es Manhattan, y que más adelante, entre 1960 y 1990, fue destino de la mayor emigración de ese país.

"¡Viva la República Dominicana!, ¡Viva Juan Pablo Duarte!”, gritaba con entusiasmo un grupo, mientras agitaba con emoción su emblema nacional blanco, rojo y azul durante un acto en que se colocó una ofrenda floral en el parque que lleva el nombre de Juan Pablo Duarte (1813-1876). Duarte, que ideó y lideró varias organizaciones para luchar por la independencia, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, es uno de los padres de la patria.

El cónsul, Jesús Vásquez, que estuvo acompañado por representantes de la Policía Nacional de República Dominicana y policías dominicanos en Nueva York, destacó allí que la “identidad y compromiso inquebrantable por la República Dominicana, el ideario de Duarte”, convoca a los dominicanos “a vivir la libertad con responsabilidad, a defender la justicia y la unidad nacional".

“Reafirmamos que la dominicanidad se mantiene viva en cada acto de servicio, cada gesto de solidaridad y en cada logro de nuestra gente. Celebramos no sólo una fecha histórica, sino la fuerza de una comunidad que trabaja, emprende y progresa sin olvidar sus raíces”, afirmó. Por su parte, el representante federal Adriano Espaillat, primer dominicano electo al Congreso de EE.UU. y presidente del Caucus Negro e Hispano, señaló complacido que los dominicanos han llegado también a la NASA.