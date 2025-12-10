El impacto económico que tuvo el concierto de Bad Bunny en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El esperado concierto de Bad Bunny celebrado los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico, no solo reunió a miles de fanáticos, sino que también dejó una huella significativa en la economía local.

Según un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), el evento produjo un impacto directo y positivo en sectores clave como el turismo, hotelería, la gastronomía y el comercio.

Esto impulsó la actividad económica durante un período de alta demanda y amplió los efectos propios de la temporada.

En total, las transacciones realizadas con credenciales Visa aumentaron un 15% respecto al mismo fin de semana de noviembre de 2024.

“Los datos muestran que grandes eventos culturales como este pueden actuar como catalizadores del crecimiento económico al dinamizar sectores vinculados al turismo y el consumo”, afirmó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

“El análisis de transacciones Visa nos permite comprender patrones de gasto, identificar oportunidades y acompañar a empresas e instituciones en la toma de decisiones basadas en datos que impulsan un desarrollo sostenible”.

El gasto marcó el ritmo en todo el país



El total de transacciones en República Dominicana con credenciales Visa, durante los días del concierto creció 15% versus el mismo fin de semana de noviembre de 2024.

Las transacciones internacionales realizadas con credenciales Visa emitidas por bancos de otros países aumentaron más de 40%, mientras que las transacciones domésticas, es decir, tarjetahabientes con credenciales Visa emitidas localmente, crecieron 15%.

Turismo y gasto en ascenso



Los visitantes provenientes de Argentina lideraron los viajes hacia República Dominicana durante las fechas del concierto, seguidos por viajeros de México, Italia y Colombia.

Las cinco categorías con mayor transaccionalidad durante ambos días fueron:

Viajes

Tiendas por departamento

Restaurantes

Transporte

Hospedaje

Una experiencia que encendió la economía local

El concierto impulsó el consumo en distintos puntos del país, beneficiando a comercios, hoteles y restaurantes en una semana ya activa por la temporada alta. Sectores como hospedaje, gastronomía y retail registraron incrementos relevantes impulsados por el flujo de visitantes nacionales e internacionales que asistieron al evento.

El ritmo del Tap to Pay (Acercar para pagar)

Las transacciones sin contacto realizadas por tarjetahabientes locales e internacionales Visa en República Dominicana aumentaron a más de 25% durante ambos días, reflejando el avance sostenido del país en la adopción de tecnologías de pago modernas.

“La música tiene el poder de unir a las personas y, como evidencia este análisis, también impulsa el desarrollo económico y potencia el ecosistema de comercios y servicios del país”, agregó Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana. “Visa se enorgullece de acompañar eventos que generan un impacto positivo para las comunidades y fortalecen el dinamismo económico de República Dominicana.”