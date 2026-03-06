Impulsan liderazgo femenino en encuentro nacional por el Día Internacional de la Mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC) realizó un encuentro nacional de mujeres que reunió a líderes comunitarias de la organización de todo el país, con el propósito de fortalecer su participación en la política e impulsar una mayor incidencia en los espacios de toma de decisiones.

El tema central de la jornada fue “Liderazgo y derechos políticos-electorales femeninos”, desarrollado mediante conferencias y dinámicas participativas, orientadas a reforzar el valor propio, la autoestima y el compromiso con la vida pública.

Se ofrecieron las conferencias; “Derechos políticos-electorales femeninos”, a cargo de Liqui Pascual, secretario nacional de Organización; “Construyamos el cambio”, por Yira Sandoval, miembro del CEN de la entidad; y “Construyamos lo que queremos”, por Daniela Osorio, secretaria nacional de la Mujer de DXC.

Durante su intervención, el líder y fundador de DXC, Eduardo Estrella, expresó un mensaje firme de respaldo al liderazgo femenino dentro de la organización. “Quienes están llamadas a hacer que el partido crezca son las mujeres; ustedes tienen el poder de convencimiento, el poder de la cercanía, el poder de la entrega, el poder de la verdad, el poder del entusiasmo y el poder de la lealtad”, afirmó durante su discurso acompañado de su esposa, Arelis Cruz de Estrella.

El presidente de DxC, Mateo Espaillat, subrayó la importancia del liderazgo femenino en cada provincia y resaltó el aporte histórico y transformador de la mujer en la sociedad dominicana. Señaló que su participación activa es esencial para consolidar el crecimiento institucional del partido y promover, desde la acción política, un desarrollo nacional más participativo e inclusivo.

Asimismo, informó que una parte significativa de los recursos destinados por la organización a los programas de capacitación y formación política —coordinado por Daniel Gómez y Manuel Oviedo— estará orientada al fortalecimiento del liderazgo de la mujer dentro del partido y en la vida pública.

Este tipo de espacios forman parte del proceso de fortalecimiento institucional y territorial que desarrolla DxC en todo el país, reafirmando su compromiso con la formación, la inclusión y el fortalecimiento del liderazgo femenino, destacando su papel estratégico en la consolidación de la organización y en la construcción de una sociedad basada en valores, equidad y participación activa.

Asistieron autoridades nacionales de la organización, entre ellos Gilberto Valdez, primer vicepresidente nacional; Luis Coronado, secretario general; así como integrantes de los Consejo Político y Ejecutivo, dirigentes de todo el territorio nacional e invitadas especiales.