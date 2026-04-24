Inauguran la 3ra Feria Nacional Inmobiliaria “PLUSVAL EN TODO RD” en Santiago

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Fue inaugurada la tercera edición de la Feria Nacional Inmobiliaria PLUSVALENTODORD, en un acto celebrado en el Hampton Inn by Hilton, Santiago, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector inmobiliario en el país.

Este espacio reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de descubrir proyectos de alto valor, unidades listas para entrega y opciones adaptadas a distintas necesidades, ya sea para vivienda principal, inversión o propiedad vacacional.

La feria se desarrolla los días 24, 25 y 26 de abril, de manera simultánea en Santiago, Punta Cana y Santo Domingo, ampliando su alcance y facilitando el acceso a una amplia cartera de proyectos en distintas zonas estratégicas del país.

Los organizadores destacaron que esta tercera edición cuenta con el respaldo y la experiencia de Plusval, así como el apoyo financiero del Banco Popular, que ofrece tasas preferenciales de 11.50% fija a 1 año, 12.25% fija a 3 años y 8.25% fija a 1 año en dólares. Además de financiamientos de hasta el 80% del valor del inmueble, plazos de hasta 30 años para pagar, entre otras facilidades de financiamiento para los interesados.

Durante su discurso de apertura, Eddy E. Veras resaltó que el desarrollo inmobiliario que demanda la República Dominicana debe ser planificado, sostenible y centrado en las personas, al tiempo que definió la feria como un espacio para conectar oportunidades, abrir puertas y facilitar decisiones informadas que contribuyan a elevar la calidad de vida de la gente.

"El sector inmobiliario no se construye solo con concreto, se construye con confianza; porque nuestro propósito no es solo que las personas compren una propiedad, sino que compren bien, tomando decisiones que transformen su futuro", expresó Eddy E. Veras.

Resaltó el compromiso de la feria en conectar a las familias dominicanas y a inversionistas con oportunidades seguras, rentables y de alta plusvalía, reafirmando su posicionamiento como una plataforma clave para el crecimiento del sector inmobiliario nacional.

La Feria Nacional Inmobiliaria PLUSVALENTODORD invita al público a aprovechar esta oportunidad única para dar el paso hacia su próximo hogar o inversión.