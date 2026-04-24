AFAPER TALKS destaca la libre competencia como motor de crecimiento para industria dominicana

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La Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar, Inc. (AFAPER) llevó a cabo con éxito la primera edición de su plataforma AFAPER TALKS, bajo el tema central "Comercio Justo: El Futuro del Mercado Dominicano".

El evento, celebrado en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, se consolidó como un espacio de alto nivel para el debate de políticas de competencia y Formalización. Contó con la participación magistral de la Dra. María Elena Vásquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

Durante su intervención, Vásquez destacó que la libre competencia y la formalización son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la industria nacional. En ese sentido, subrayó que el sector merece reglas claras que fomenten la innovación, la eficiencia y una productividad sostenible capaz de trascender en los mercados, recalcando la importancia de la competencia leal y de un entorno que premie el esfuerzo de quienes apuestan por la formalidad.

Por su parte, el presidente de AFAPER, Noel Ureña Ceballos, enfatizó la visión de la entidad frente a los retos actuales: “En AFAPER, apostar por el Comercio Justo no es una opción filantrópica, es una ventaja competitiva de primer orden. Adoptar prácticas equitativas fortalece nuestra cadena de suministro, fomenta la lealtad del consumidor, protege nuestro entorno y nos posiciona con mayor fuerza en los mercados internacionales”, afirmó el directivo.

El encuentro congregó a los más importantes líderes del sector de cuidado e higiene personal y del hogar, así como a aliados estratégicos de la cadena de valor, representantes de gremios empresariales y autoridades.

Los asistentes profundizaron en cómo la formalización actúa como un eje estratégico que permite a la industria local competir con estándares globales.

"AFAPER Talks nace como un foro de transferencia de conocimientos diseñado para promover el intercambio de experiencias, tendencias y retos regulatorios que impulsan la competitividad de nuestro sector. En este sentido, fomentar la formalización y el comercio leal es un objetivo prioritario del gremio para asegurar un futuro justo para todos los actores de nuestra industria.

El evento concluyó con un intercambio de ideas entre los presentes y el firme compromiso de AFAPER por continuar impulsando políticas que favorezcan la transparencia, la formalización y la competencia leal, para garantizar la equidad y crecimiento para todo el sector.