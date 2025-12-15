Inauguran exposición “Nacimiento del Niño Jesús”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la celebración de su trigésimo segundo aniversario, la Asociación Dominicana de Belenistas (ADB), en colaboración con Ágora, invita a todas las familias dominicanas a disfrutar de la exposición especial “Nacimiento del Niño Jesús”, una muestra que presenta un Belén gigante creado con profundo sentido espiritual, artístico y cultural.

La exhibición está ubicada en el Nivel 1 de Ágora, en el pasillo que alberga las instituciones bancarias, ofreciendo un ambiente acogedor para contemplar, con recogimiento, los misterios y escenas que componen la narrativa del nacimiento de Jesús. Esta muestra no solo celebra la tradición belenista, sino que también resalta su valor educativo y su capacidad de unir a las familias en torno al verdadero Espíritu de la Navidad.

“La vida es un belén y depende de nosotros, que somos las figuras, decidir cómo nos queremos situar ante Dios” pensamiento del arzobispo Carlos Osorio Sierra que inspira la nueva exposición belenista en Santo Domingo.

Ana de Cuadra, Maria Isabel Cuadra de Gonzalez, Carlos Salazar, Padre Pablo Mella y Silvia Rosales.

Silvia Rosales, administradora general del centro comercial afirmó: “En Ágora entendemos la Navidad como un tiempo para reflexionar, compartir en familia y preparar nuestros corazones para el nacimiento del niño Jesús. Esta exposición refleja nuestro compromiso con la cultura, el arte, las experiencias educativas que enriquecen a toda la comunidad”.

La exposición estará abierta al público hasta el viernes 9 de enero de 2026, en horarios de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Sábados de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche y domingos y días feriados de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Excepto el jueves 25 de diciembre 2025 y el día 1ro de enero 2026 que estará cerrado.

La Asociación Dominicana de Belenistas está conformada por: Padre Pablo Mella, S.J. María Isabel Cuadra de González, Maribel Barros, Maxi Grox de Salazar, Ana Valdez, Jacqueline Lozada, Carlos Salazar y Haffet Saba De Marchena, con la valiosa colaboración de Ana de Cuadra, Avelino Cuadra y Manuel Checo.

Pesebre

A través de esta exposición, la ADB celebra más de tres décadas dedicadas a la preservación y promoción del arte belenista en República Dominicana, fomentando valores de fe, tradición y unión familiar.

Para más información, los interesados pueden contactar a la Asociación Dominicana de Belenistas o seguir las redes sociales de Ágora Mall @agoramall y de la ADB@asociaciondominicanabelenistas.