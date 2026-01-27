Multitudinario desfile marca el inicio del Carnaval de Bonao 2026

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Con un desfile multitudinario en camisetas de los integrantes de los distintos grupos carnavalescos por varias calles de la ciudad, inició ayer domingo el Carnaval de Bonao 2026, que finalizó en el parque Duarte con una presentación artística.

El desfile inició a las 2:00 de la tarde desde la explanada frontal del Ayuntamiento Municipal, ubicado en la avenida Doctor Columna, y recorrió diversas vías de la ciudad con la participación de macaraos, comparsas, carrozas, grupos individuales y otros personajes representativos de las tradicionales fiestas de carnestolendas.

Cientos de representaciones carnavalescas desfilaron al ritmo de música carnavalesca, a pie y en unidades motorizadas alusivas a máscaras y disfraces.

La actividad estuvo encabezada por la Reina del Carnaval 2026, Elizabeth Plasencia, y el Rey Macarao, Winston Bolívar Santos, junto al presidente de Cocabo, César Cerda, y el alcalde municipal, Eberto Núñez.

El recorrido finalizó en el parque Duarte, donde el artista urbano Lápiz Conciente ofreció una presentación musical como cierre de la jornada inaugural.

Carnaval Bonao 2026

En el desfile participaron las autoridades provinciales, así como el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que caminó junto al síndico municipal, Eberto Núñez, y los organizadores del carnaval, representados por César Enmanuel Cerda.

El personaje más emblemático del Carnaval de Bonao es el Macarao, figura de rasgos animales que cada año genera gran expectativa entre los munícipes y visitantes al desfilar por las calles de la ciudad.

Bonao cuenta con numerosos grupos y comparsas que renuevan anualmente sus vestuarios y propuestas, entre ellos Roba la Gallina, Los Indios —creados en honor al cacique Bonao—, Las Vacas, Los Embarraos, Los Dragones y Los Leones, considerado el primer grupo carnavalesco del país.