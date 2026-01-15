¡Únete a la Cabalgata por la Patria y celebra a Juan Pablo Duarte este 18 de enero!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Duartiano invitó al público a la "Cabalgata por la Patria", un evento ecuestre que se llevará a cabo este domingo 18 de enero, a las 3 de la tarde, en la Ciudad Colonial, en el marco de la celebración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el cual promete ser un espectáculo lleno de fervor patriótico y tradición.

La cabalgata contará con la participación de decenas de ejemplares equinos de la Unidad de Caballería de las Fuerzas Armadas, así como de varias asociaciones y los principales clubes ecuestres del país.

El recorrido iniciará en el parque Independencia y se desplazará por las calles de la Ciudad Colonial, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de admirar la belleza y destreza de los caballos y sus jinetes.

El recorrido será por las calles Mariano Cesteros, Arzobispo Nouel, Pina, Padre Billini, José Reyes, Arzobispo Meriño, Isabel La Católica, Mercedes, Sánchez, Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, para concluir de nuevo en el Parque Independencia, con una breve ceremonia que incluirá la entonación del himno nacional, a cargo de la banda de música del cuartel general del Ejército Nacional.

"Cabalgata por la Patria"

Contará con las palabras de Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano; Alexis Thomson, representante de ADOPASO, y Manuel Alberto Gómez, presidente ad vitam de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH).

El Instituto Duartiano extendió una invitación especial a todas las familias dominicanas para que se unan a esta celebración patriótica y disfruten de un espectáculo único que combina la historia, la cultura y la tradición ecuestre de la República Dominicana. La "Cabalgata por la Patria" es una oportunidad para honrar la memoria de Juan Pablo Duarte y reafirmar el compromiso con los valores de libertad e independencia que él defendió.

“Este evento es una muestra del compromiso del Instituto Duartiano con la promoción de los valores patrios y el legado de Juan Pablo Duarte", expresó el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la institución. "Invitamos a todos los dominicanos a unirse a esta celebración y a disfrutar de un espectáculo que enaltece nuestra historia y nuestra identidad".

La "Cabalgata por la Patria" es un evento gratuito y abierto al público de todas las edades.