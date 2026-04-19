Mas que entretenimiento
Los Simpson: predicciones, historia y por qué siguen vigentes
La vigencia de la familia amarilla se explica por su capacidad de adaptarse a los tiempos y anticipar fenómenos que luego se hicieron realidad
Los Simpson son más que una serie animada: representan un fenómeno cultural que desde su debut en 1987 ha marcado generaciones con humor, crítica social y sátira política.
El 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, fecha que recuerda su primera aparición en The Tracey Ullman Show y el inicio de una historia que se transformó en más de 700 episodios y más de 30 temporadas.
La vigencia de la familia amarilla se explica por su capacidad de adaptarse a los tiempos y anticipar fenómenos que luego se hicieron realidad.
Entre sus predicciones más comentadas están la presidencia de Donald Trump, la compra de Fox por Disney, la popularización de los relojes inteligentes y hasta referencias a pandemias y videollamadas masivas. Estas coincidencias han reforzado la idea de que Los Simpson son un espejo satírico de la sociedad contemporánea.
Su permanencia también se debe a que han sabido actualizar su crítica hacia temas actuales como las redes sociales, la inteligencia artificial y la política global.