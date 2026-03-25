Invita a un exclusivo taller de paellas

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El restaurante ‘Patio de Martín Omar’ anunció la realización de un taller de paellas, evento en el que los participantes podrán experimentar una experiencia culinaria diseñada con los secretos de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, la paella.

El taller será impartido por el chef Martín Omar, quien compartirá sus conocimientos y técnicas profesionales en un ambiente cercano e interactivo.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 26 de este mes, de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, en las instalaciones del restaurante, ubicado en Santo Domingo Este.

Según se informó en nota de prensa, las personas que se inscriban recibirán un certificado por su participación.

Durante el taller, los participantes tendrán la oportunidad de aprender paso a paso el proceso de elaboración de una auténtica paella, así como la selección de los ingredientes, la cocción perfecta del arroz, según el tipo, manejo adecuado del fuego.