¡Encendido! Junior Caminero pega 2 jonrones en victoria de Tampa Bay

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El dominicano Junior Caminero levantó y bajó su pierna izquierda, giró su cuerpo y desató el tipo de swing por el que ya es conocido. Rápido, potente, feroz. Mantuvo su brazo izquierdo extendido y observó cómo la bola volaba hacia la red a cientos de pies de distancia, rumbo a un punto de caída al que pocos siquiera pueden aspirar.

“Simplemente le di a la bola lo más fuerte que pude, le di todo lo que tenía”, dijo Caminero.

Enfrentando a su excompañero Taj Bradley en el primer inning, Caminero dejó pasar tres lanzamientos consecutivos para tomar ventaja en la cuenta, luego descargó su poder sobre una recta alta de 97.5 mph sobre el medio y apenas por encima de la zona de strike. La bola salió disparada de su bate a 111 mph y se fue directo hacia el jardín central, elevándose por encima del ojo del bateador y aterrizando en la red protectora sobre el Budweiser Porch.

El séptimo jonrón de la temporada de Caminero recorrió una distancia proyectada de 450 pies, según Statcast. Fue el más largo de su joven carrera, el más largo en el Trop desde uno de 452 pies de Josh Lowe el 24 de agosto de 2023, y el más largo por un bateador de Rays desde que Brandon Lowe conectó uno de 458 pies ante los Atléticos el agosto pasado.

Ese fue el primer jonrón permitido por Bradley en toda la temporada, pero Caminero y Jonathan Aranda hicieron su parte para aumentar ese total con un par de juegos de múltiples jonrones, el quinto de Caminero y el primero en la carrera de Aranda.

Fue el primer juego de Rays con múltiples jugadores conectando más de un cuadrangular desde que Mike Zunino y Nelson Cruz lo lograron en Boston el 7 de septiembre de 2021. Fue apenas la segunda vez que ocurre en el Tropicana Field, ya que Ryan Hanigan y Wil Myers conectaron dos bambinazos cada uno ante Yankees el 19 de abril de 2014.