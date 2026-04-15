ITLA y Microsoft avanzan en alianza para formar talento en IA y tecnologías emergentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y Microsoft dieron un paso estratégico hacia el fortalecimiento del talento digital en el país, tras sostener un encuentro de trabajo encabezado por el rector del ITLA, Jimmy Rosario, y Federico Muller, presidente de Microsoft Dominicana.

La reunión se centró en la estructuración de programas de formación que integrarán certificaciones internacionales en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, computación en la nube (Azure), ciencia de datos y ciberseguridad, con el objetivo de alinear la formación técnica con las exigencias del mercado global.

Como parte de la agenda, ambas instituciones definieron líneas concretas de colaboración orientadas a transformar el modelo educativo del ITLA. Entre ellas, la incorporación de rutas formativas basadas en certificaciones oficiales de Microsoft, el fortalecimiento de las capacidades docentes mediante programas de actualización continua y la implementación de entornos de aprendizaje prácticos, soportados en infraestructura tecnológica de última generación.

El acuerdo también contempla el desarrollo de esquemas de formación vinculados a la industria, incluyendo pasantías, proyectos aplicados y experiencias de aprendizaje en escenarios reales, con el propósito de acelerar la inserción laboral de los estudiantes en sectores tecnológicos.

Formación con enfoque en empleabilidad

Durante el encuentro, el rector del ITLA destacó que esta iniciativa forma parte de una visión institucional orientada a elevar la empleabilidad de los egresados mediante una formación pertinente, certificable y conectada directamente con el ecosistema productivo.

“Estamos impulsando un modelo educativo que no solo forma, sino que certifica competencias bajo estándares internacionales, permitiendo a nuestros estudiantes competir en igualdad de condiciones en el mercado global”, expresó.

En cambio, representantes de Microsoft valoraron el liderazgo del ITLA como plataforma académica para expandir el alcance de programas tecnológicos en la región, identificando a la institución como un aliado clave para el desarrollo de talento en el Caribe.

En el encuentro también estuvieron presentes Pedro Pablo Castro, vicerrector docente; Juan Matos, vicerrector de Extensión; y Fabricio Cabrera, asesor en temas de educación superior