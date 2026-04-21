Jorge Salinas: Tejiendo identidad

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas encontró en los tejidos una forma de diferenciarse dentro de una industria de la alta costura. Su propósito va más allá del diseño: busca visibilizar el talento y las técnicas artesanales de su país, convirtiendo cada prenda en un manifiesto cultural.

Creció en Gamarra, en Lima, epicentro de la moda peruana, donde desarrolló su talento gracias a la influencia de su madre, confeccionista de profesión, quien fue decisiva para despertar en él una pasión que más tarde se convirtió en su profesión. Sus piezas hablan por sí solas y reflejan la identidad del Perú.

Su consolidación internacional empieza en Milán, donde comenzó a captar la atención de figuras influyentes del sector, como Donatella Versace. Fue en este contexto que conoció a la editora italiana Anna Dello Russo, quien se convirtió en una aliada clave. Su consejo fue determinante: apostar por el tejido como eje central de su propuesta. A partir de ese momento, Salinas decidió profundizar en esta técnica, apostando por el trabajo artesanal como sello distintivo. Tras varias participaciones paralelas en la Semana de la Moda de Milán, su marca fue evaluada por la Camera Nazionale de la Moda Italiana, que finalmente lo incorporó al calendario oficial. Hoy día ya es mundialmente conocido.