El Poder Judicial presenta 'La Justicia a un Solo Clic': una nueva forma de acercar la justicia

El Poder Judicial transmitirá este miércoles 22 de enero el programa especial LIVE “La Justicia a Un Solo Clic”, un espacio digital orientado a explicar de manera clara y accesible los avances que ha experimentado el sistema de justicia dominicano, a partir de los retos, avances y logros presentados en el Día del Poder Judicial, el pasado 7 de enero.

El programa, conducido por Roberto Cavada y Jessica Hasbún, se concibe como un ejercicio de conversación pública y análisis institucional, que busca poner en contexto los cambios impulsados por el Poder Judicial y mostrar cómo estos impactan directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.

A diferencia de los formatos tradicionales, se trata de un espacio explicativo dirigido al público general. Durante EL LIVE, los participantes del programa abordarán temas clave como la reducción de la mora judicial, el acceso a la justicia, la transformación digital de los servicios judiciales y el fortalecimiento de la transparencia.

Estas conversaciones se desarrollarán en un lenguaje cercano y comprensible, con ejemplos cotidianos que permitan entender mejor cómo funciona hoy el sistema de justicia.

El programa pone especial énfasis en el uso de formatos digitales como herramienta para acercar la justicia a la población, facilitar la comprensión de los procesos y fortalecer la confianza ciudadana.

En ese sentido, “La Justicia a Un Solo Clic”, se enmarca en una estrategia de comunicación institucional orientada a la pedagogía, la claridad y la rendición de cuentas.

La transmisión, que será realizada en vivo a las 8:00 de la noche a través de las redes oficiales del Poder Judicial, está dirigida a personas adultas interesadas en entender cómo opera la justicia en la actualidad, a ciudadanos que han tenido o tendrán contacto con el sistema judicial, así como a servidores judiciales y operadores del sistema.

Con este programa, el Poder Judicial reafirma su compromiso de acercar la justicia a la gente, promoviendo una institución más comprensible, transparente y cercana.

Transmisión a través de este enlace: https://www.youtube.com/live/0792t_4jEG4?si=9RSKRGEs9ZZB_GEP