Comienzan a operar este lunes salas penales y centros de entrevistas en nueva Ciudad Judicial SDE

El Poder Judicial informa que a partir de este lunes 19 de enero comienzan a operar las audiencias en materia penal y los centros de entrevistas en la Ciudad de Santo Domingo Este, al mismo tiempo de que los usuarios dispondrán de nuevas facilidades de acceso, como parte del proceso de habilitación progresiva de esta Ciudad Judicial, la más moderna del país y de la región en materia de justicia.

La Ciudad Judicial cuenta con una nueva sala de espera, con el objetivo de ofrecer a usuarios y abogados espacios apropiados, cómodos y funcionales para la espera de sus respectivos roles de audiencia. Contará con internet inalámbrico (Wi-Fi) y acceso a la plataforma del rol de audiencias vía código QR, 130 cómodas sillas y climatización. Asimismo, auxiliares de servicio estarán disponibles para orientar sobre los roles de audiencia.

En cuanto al proceso de habilitación del edificio el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la firma constructora, avanzan en el proceso de recepción de la edificación y de corrección de incidentes que se han identificado durante su uso.

En paralelo se trabaja con las autoridades en la identificación de áreas que puedan habilitarse para parqueo, a fin de garantizar un acceso más digno y organizado a las instalaciones de la Ciudad Judicial Santo Domingo Este.

De noviembre del año pasado a lo que va de enero de este año 10,749 usuarios del Sistema de Justicia visitaron la Ciudad Judicial en procura de diferentes servicios.

Se recuerda que la habilitación de la Ciudad Judicial se desarrolla por fases, la que inició con el Espacio de Formación y Asistencia Digital, las audiencias virtuales, salón de capacitación interna y externa, área de autogestión y el centro de citaciones y Notificaciones.

Asimismo, ya se encuentran en operación las jurisdicciones Civil y Comercial, Laboral y los Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción. Finalmente, se contempla para el 13 de febrero los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en áreas Civil como Penal, completando así la habilitación de la Ciudad Judicial.

Sobre la Ciudad Judicial

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este está levantada en un solar de 15,346 metros cuadrados y cuenta con una estructura de 62,632 m², es el referente regional en edificaciones de este tipo y servirá como modelo para futuras obras judiciales en el país. Está pensada para brindar servicios a una población de 2 millones 900 mil habitantes.

Cuenta con cuatro niveles y un sótano destinado a parqueos, la edificación exhibe una arquitectura contemporánea, con amplios ventanales de cristal y tecnología integrada, concebida bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad para todas las personas.

El complejo albergará 22 salas de audiencias, junto con áreas administrativas y espacios destinados a la atención del público, diseñados para optimizar la gestión judicial y asegurar un servicio oportuno y eficiente.