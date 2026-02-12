KCP Dynamics celebra 10 años de operaciones en RD

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

KCP Dynamics no solo conmemoró 10 años de su historia, sino que reafirmó su visión: fortalecer su rol como referente regional en soluciones Microsoft Dynamics, elevando los estándares de transformación digital desde el Caribe hacia América Latina.

Más que una celebración, el encuentro representó un punto de proyección hacia el futuro.

La celebración se llevó a cabo en el restaurante Larimar y fue concebido como un espacio de conversación estratégica sobre liderazgo, tecnología y sostenibilidad en un entorno empresarial en constante evolución.

Cristina Bermúdez, CEO de KCP Dynamics Caribbean, destacó el momento que vive la compañía y el enfoque que marcará su próxima etapa de crecimiento:

“Cumplir diez años en República Dominicana no es un cierre de ciclo, es el comienzo de una nueva etapa. Hoy entramos a una segunda década con una visión más clara, mayor impacto regional y el compromiso de seguir liderando procesos de transformación digital que generen valor real y sostenible para las organizaciones”, dijo.