Larimar, piedra semipreciosa única en el mundo, se exporta a 28 países

En la provincia Barahona se encuentra la única mina de Larimar del mundo, piedra semipreciosa que además de ser única en su especie es fuente de inspiración de cientos de artesanos y el sustento económico de unos 778 mineros de la zona y más de 2000 familias.

Golye Latoufe, directora de Promoción Minera de Energía y Minas, destacó los avances del sector durante la celebración del Día Nacional del Larimar, el pasado 22 de noviembre.

Seguro de vida para mineros

En ese sentido, Latoufe, destacó que, por primera vez, los mineros tendrán un seguro de vida colectivo.

“Un logro muy importante porque es muy difícil asegurar la actividad de la minería por todos los riesgos que implica esta actividad”, destaca.

Otra buena noticia que de esta la directora de Promoción Minera, es la demanda internacional del Larimar lo cual genera que gran parte de la piedra sea vendida en otros países.

“Gracias al Arreglo de Lisboa el larimar se está exportando a 28 país, mercados como China, Alemania, Perú, India, entre otros, que compran la piedra tanto para usos artesanales como espirituales”, explica Latoufe.

Señaló que todo esto representa también una oportunidad para incrementar el valor del larimar como símbolo de República Dominicana, tanto desde una perspectiva sentimental y patriótica como en su identificación con esta gema única en el mundo.

La funcionaria destacó que desde el 2020 el Presupuesto Nacional incluye una partida anual destinada a respaldar el Plan de Desarrollo Sostenible de la Mina del Larimar, iniciativa creada para mejorar las condiciones de producción y promover la explotación responsable del recurso.

“Esto incluye aspectos muy importantes como la formación para darles a sus trabajadores la oportunidad de profesionalizar este oficio”, explica.

En ese sentido, Latoufe informó que un grupo de 28 mineros completó una capacitación especializada en gestión de riesgos y rescate, convirtiéndose en la primera brigada comunitaria preparada para actuar ante emergencias dentro de la mina. De igual manera, aseguró que el impacto medioambiental de la extracción de larimar es muy mínimo y adelantó que para el 2026 se hará más esfuerzos para la seguridad y planificación de su extracción.