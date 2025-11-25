Demanda de larimar crece en todos los continentes

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La demanda de larimar, un mineral que se encuentra de forma exclusiva en la República Dominicana, ha registrado un crecimiento en los mercados de Asia, Europa y América, por lo que se ha triplicado los permisos de exportación, al pasar de 95,480 libras en 2024 a 291,340 en 2025.

Importantes avances impactan positivamente a los mineros y artesanos de esa piedra semi-preciosa, entre se destacan protección social, seguridad, exportaciones, capacitación y formalización de esa actividad minera y artesanal.

Más de 350 mineros artesanales de larimar en el distrito municipal Bahoruco cuentan, por primera vez, con un seguro de vida colectivo.

Además, la formación de mano de obra para la transformación de esta piedra también se sigue fortaleciendo a través de la Escuela Taller de Larimar, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Mineros consultados en un acto organizado por el Ministro de Energía y Minas, con motivo a la celebración del Día Nacional del Larimar, el pasado 22 de noviembre destacaron que los niveles de seguridad en el proceso de extracción del larimar han aumentado gracias a las capacitaciones constante que ofrece esa institución.

Otro logro es la inscripción internacional de la Denominación de Origen “Larimar Barahona”, reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bajo el Arreglo de Lisboa.

Planes para 2026

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció cuatro ejes clave para continuar fortaleciendo el sector el próximo año: Modelamiento 3D de la mina para mejorar la seguridad y planificación de la extracción, formalización integral del comercio, apoyada en la Denominación de Origen, estudio gemológico completo que definirá estándares internacionales del larimar y ferias periódicas de venta directa entre mineros y artesanos, para garantizar precios justos y dinamizar la economía local.