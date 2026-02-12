Qué hacer con una lata de atún: 5 recetas fáciles y rápidas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cuando se trata de buscar opciones para comer que sean saludables y rápidas, el atún puede ser la respuesta.

Y es que a pesar de que sea enlatado o fresco, es un pescado con muchos beneficios.

En el caso de que optes por el atún en lata es muy versátil, ya que lo puedes tomar crudo, como acompañamiento de ensaladas, en bocadillo, en tortilla, en guisados y muchas otras maneras.

A continuación algunas recetas compartidas en el portal Netlé:

Sandwich de atún

Sandwich de atúnFuente externa

Puede ser una de las preparaciones más populares cuando queremos sacarle provecho al atún en lata.

Es que es muy fácil de hacer, pues ni siquiera es necesario tostar el pan. Además de cebolla y tomates, también vale la pena añadir lechuga (que agrega un elemento crujiente y firme), un poco de zanahoria rallada y untar los panes con mayonesa.

Tostada de atún



Tostada de atúnFuente externa

La mejor forma de preparar este plato es usando algunas verduras y especias para jugar con el sabor del atún.

Unos tomates, cebolla, cilantro, el toque picante del chile, el ácido del jugo de limón o el elemento aromático con el perejil es una mezcla que puede servir de maravilla.

Wraps

WrapsFuente externa

Este ejemplo es casi tan sencillo como el anterior. Incluso, si cortamos los bordes del pan, es mucho más fácil de enrollar y lo podemos usar simulando un wrap.

Sin embargo, normalmente se aprovechan las tortillas, pues el riesgo de que se rompan al doblarlas es menor.

Una tercera opción que los amantes de las verduras aman y que en los últimos años se ha convertido en una tendencia que podemos encontrar en varios países, es utilizar la lechuga para enrollar alimentos, en este caso el atún, que se puede acompañar con vegetales, salsas o maíz.

Empanadas

EmpanadasFuente externa

A diferencia de los ejemplos que hemos dado anteriormente, en este caso nos vamos a demorar más tiempo haciendo las empanadas.

Existen distintas opciones, desde preparar la masa desde cero, hasta comprarla con el trabajo adelantado y que únicamente tengamos que rellenar.

Adicionalmente, debemos cocinarlas en aceite, la freidora de aire o en el horno.

Un ingrediente que puede complementar de maravilla al atún en lata, que también sabe muy bien con los otros ejemplos de esta lista, es el huevo hervido.

Pasta con atún

Pasta con atúnFuente externa

Cuando hablamos de las ensaladas dijimos que añadir una pasta es muy buena idea.

Con este punto terminamos de probar que el atún es un compañero estupendo. Tenemos una gran variedad de opciones entre espagueti, penne, tallarines, entre otros.

Respecto a la salsa, puesto no queremos un plato seco, una opción napolitana con tomates como protagonistas vale la pena.

La bechamel y otras preparaciones blancas también son una mezcla adecuada.