Asonahores plantea ajustes a ley de residuos para reflejar realidad del sector

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Bávaro. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su expectativa de que el Congreso Nacional incorpore las propuestas del sector en la revisión de la ley de residuos sólidos, con el objetivo de lograr un marco más equitativo y alineado con la operatividad de hoteles y turoperadores.

La vicepresidenta ejecutiva del gremio, Angie Lendor, explicó que una de las principales observaciones es que el esquema actual no distingue adecuadamente entre los niveles reales de generación de desechos y los ingresos de las empresas, lo que puede generar distorsiones en su aplicación.

En ese sentido, indicó que sectores como las agencias de viajes presentan altos niveles de facturación debido a la intermediación en servicios turísticos, pero generan una cantidad mínima de residuos, lo que las coloca en desventaja bajo el modelo vigente.

“Se debe procurar que el que más deseche sea el que más pague, y el que menos deseche pague menos”, sostuvo.

Lendor señaló que el sector turístico aboga por un sistema sustentado en la medición efectiva de los residuos generados, lo que permitiría establecer tarifas más justas y, al mismo tiempo, incentivar la reducción de desechos en toda la industria.

Explicó que este enfoque también contribuiría a fortalecer prácticas sostenibles, al vincular directamente el costo con el comportamiento ambiental de cada empresa, además de impulsar la implementación de sistemas de recolección diferenciada que garanticen la correcta clasificación de los residuos desde su origen hasta su disposición final.

Agregó que muchos hoteles, especialmente aquellos con certificaciones internacionales, ya aplican procesos de clasificación, reducción de plásticos, reutilización de agua y manejo de desperdicios orgánicos, aunque estos esfuerzos se ven limitados en algunos casos por deficiencias en el sistema de recolección.

“Necesitamos que los residuos lleguen a su destino final clasificados para poder cumplir con los estándares internacionales”, explicó.

La ejecutiva informó que Asonahores ha sostenido encuentros con legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo para presentar sus planteamientos, al tiempo que desarrolla iniciativas junto al Banco de Alimentos y otros aliados para mejorar la gestión de residuos.

Sostuvo que la adecuación de la ley representa una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad del turismo dominicano, siempre que se consideren las particularidades de cada actividad económica y se promueva un modelo más justo y eficiente.